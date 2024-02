Vers une charnière centrale 100 % anderlechtoise à l'Euro ?

Anderlecht n'a pas joué son meilleur football ces dernières semaines, mais certains joueurs se sont distingués. Mario Stroeykens, par exemple. Mais aussi Zeno Debast. Ce dernier a énormément progressé. A un tel point où il se rapproche du niveau de Jan Vertonghen.

Les derniers matches de Zeno Debast ont été assez impressionnants. Il n'a rien à se reprocher sur le plan défensif et apporte une réelle valeur ajoutée sur le plan offensif.

En effet, le défenseur est indéniablement l'un des trois footballeurs les plus doués techniquement de l'équipe, avec Hazard et Leoni. Sa qualité de passe et de dribble n'est plus à démontrer. Il a véritablement franchi un palier cette saison.

Zeno Debast joue sans doute ses derniers matchs pour Anderlecht

Debast a parcouru beaucoup de chemin depuis ses premiers pas avec les A. Il endosse désormais ce rôle de titulaire en défense centrale à la perferction.

Certains le verraient rester à Anderlecht pour devenir le patron indéboulonnable de la défense et guider le club vers de nouveaux sommets ces prochaines saisons. Mais ne nous faisons pas d'illusions : il joue ses derniers mois pour le RSCA. L'été prochain, ce sera sans aucun doute pour lui le moment de faire le grand saut.

Certainement pas pour les 7 millions proposés par Francfort l'été dernier. 15 millions, voire 20 millions, c'est ce que Jesper Fredberg veut pour son central. Cela dépendra bien évidemment d'une chose : l'ampleur de sa participation au prochain Euro.

Zeno Debast, titulaire avec les Diables Rouges à l'Euro ?

Cela dépendra de la décision que prendra Domenico Tedesco. Choisira-t-il la continuité avec Wout Faes ? Ou prendra-t-il le risque de choisir Debast, qui a une bien meilleure qualité de passe et une bonne relation avec Jan Vertonghen ? Rien n'est encore joué, bien évidemment.

On se rappelle qu'il y a un an et demi, Debast n'avait pas rassuré lors de ses débuts avec les Diables, face au Pays de Galles et aux Pays-Bas. Mais il n'est plus le même joueur. Critiqué à l'époque pour son jeu de tête, le joueur de 20 ans a désormais évolué à ce niveau mais également dans ses interventions. D'un calme olympien même lorsque le navire mauve tangue, il est également devenu un leader.

Alors que Wout Faes a été très critiqué lors de ses récentes prestations en équipe nationale et au vu de l'état de forme de ses autres concurrents, Debast a une véritable carte à jouer. Il lui reste 16 matchs - et des prestations en amical en sélection ? - pour convaincre Tedesco.