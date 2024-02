De grand espoir du football belge à une signature... au Kazakhstan

David Henen va quitter le KV Courtrai et opter pour une destination surprenante. L'ancien jeune talent d'Everton va en effet rejoindre le Kazakhstan.

Passé par les écoles de jeunes du Standard et du RSC Anderlecht, David Henen (27 ans) avait quitté la Belgique en 2013 pour l'AS Monaco, puis l'Olympiakos, avant de devenir un pilier de l'équipe réserve d'Everton. Jusqu'en 2015, il sera l'un des talents les plus en vue des U23 d'Everton, disputant 55 matchs pour 11 buts, et était vu comme l'un des joueurs belges à suivre.

Mais le passage vers les équipes A aura été plus délicat pour David Henen. Après un passage manqué à Fleetwood Town, il revient en Belgique, au Sporting Charleroi, où il va disputer 47 matchs et s'imposer. Il signera ensuite à Grenoble, avant de revenir en Belgique, au KV Courtrai, en 2022.

Sous le maillot des Kerels, Henen, malgré sa polyvalence, n'aura pu disputer que 32 matchs en deux ans, et aura été gêné par des blessures récurrentes. Cette fois, à 27 ans, celui qui est devenu international togolais en 2019 (17 caps) va quitter l'Europe de l'ouest et opter pour une destination exotique. Le Nieuwsblad nous apprend en effet que l'ancien d'Everton va rejoindre le Tobol Kostanaï, au Kazakhstan, où il va signer pour deux saisons avec une troisième en option.