Les rêves s'effondrent pour ce coach belge : "Le football peut être cruel"

Sélectionneur de l'Afrique du Sud, le Belge Hugo Broos a été éliminé de la CAN en demi-finale après une séance de tirs au but perdue face au Ghana.

Les Bafana Bafana auront fait vibrer leur pays et les observateurs de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont finalement chuté face à l'un des favoris, le Nigéria, qui ne sera même pas parvenu à les éliminer au terme de 120 minutes de jeu.

"Je pense qu'on pouvait gagner contre le Nigeria, on a eu les meilleures occasions", a estimé Hugo Broos en conférence de presse. "Mais ça c'est le foot, parfois tu mérites et tu ne l'as pas, parfois tu ne mérites pas et tu l'as. Il faut vivre avec ça mais le moment où ça se passe, honnêtement ça fait mal."

Hugo Broos, ancien coach d'Anderlecht, du Club de Bruges et de Genk notamment, aura vécu une grande aventure avec son groupe lors de cette CAN. Il aura également participé à mettre en lumière le football sud-africain. "Nous ne devons plus avoir peur quand demain nous jouerons contre des grandes équipes africaines", a-t-il expliqué. "Pour certains joueurs, la porte vers l'Europe est ouverte maintenant, et c'est sûrement une bonne chose pour le football sud-africain."