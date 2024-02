Charleroi veut absolument se débarrasser d'un joueur devenu indésirable

Adrien Trebel a dû quitter le RSC Anderlecht en raison de son gros salaire. Il a finalement trouvé refuge à Charleroi pour relancer sa carrière, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu.

Au Sporting Charleroi, on était plutôt satisfait d'avoir réussi à recruter Adrien Trebel. Mais le transfert n'a pas répondu aux attentes des Zèbres. Bien qu'il ait un contrat jusqu'en juin, il ne devrait plus joué et prendre la porte très bientôt, écrit Het Nieuwsblad.

C'était un secret de polichinelle au moment de son transfert du Sporting d'Anderlecht à Charleroi. Le milieu de terrain français n'a absolument aucun rythme de match. Il devait jouer contre son ancienne équipe et en Coupe, mais il s'est blessé.

Pire encore pour lui : dès qu'il s'était remis de sa blessure, il ne figurait pas sur la feuille de match et donc dans les plans de son entraîneur, Felice Mazzù. Officiellement, l'explication vient surtout du fait que l'équipe doit aligner les six Belges obligatoires sur la feuille de match.

Adrien Trebel doit partir

Charleroi tente toujours de résilier son contrat, écrit le journal, mais Trebel refuse toutes les propositions qui lui sont faites. Il est déjà clair qu'il ne jouera pas une minute de plus pour les Zèbres.

Au Mambourg, on espère pouvoir encore vendre Trebel lors du mercato d'hiver encore actif dans quelques pays. La Turquie ou la Suisse sont les seules options sur lesquelles le club compte encore pour trouver une porte de sortie.