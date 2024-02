Tedesco met fin aux espoirs de certains candidats chez les Diables Rouges

Des matches amicaux contre l'Irlande et l'Angleterre sont prévus pour les Diables Rouges en mars. Pour le sélectionneur national Domenico Tedesco, ces matches ont un objectif très clair.

Après le tirage au sort de la Nations League 2024 qui opposera la Belgique à la France, l'Italie et Israël, tous les regards sont de nouveau tourner vers un seul objectif. La dernière ligne droite vers l'Euro en Allemagne est prévue pour le mois prochain. Les deux matches amicaux à l'extérieur, contre l'Irlande et l'Angleterre, seront cruciaux pour le sélectionneur national Domenico Tedesco.

On a entendu dire ici et là que Tedesco inclurait quelques nouveaux noms dans sa sélection, afin de leur donner une dernière chance de se montrer avant que le sélectionneur ne fasse sa dernière sélection pour l'Euro.

Mais à en croire Domenico Tedesco, la sélection de l'Euro serait déjà faite. Il n'y aura donc pas beaucoup de nouveaux noms dans la sélection pour les deux matches internationaux du mois de mars.

Tedesco ne veut pas tenter de nouvelles choses en mars

"Non, nous n'avons pas le temps de faire des expériences", a déclaré l'Allemand à Het Nieuwsblad. "Il serait facile pour moi de dire que nous allons expérimenter. Mais non, nous allons là-bas avec nos meilleurs joueurs et des gars qui veulent gagner ces matches."

La tâche ne sera certainement pas facile, face à deux pays avec une énorme réputation. "Il est difficile de gagner en Irlande et à Wembley. Ce sera un bon test pour voir ce qui nous manque encore. Nous pourrons ensuite tenter de trouver des solutions."