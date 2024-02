"Boucaut est un lâche" : une icône du championnat s'exprime sur les propos de l'ancien arbitre envers Hans Vanaken

Sur le plateau de "La Tribune", Alexandre Boucaut a déclaré qu'Hans Vanaken était "l'un des joueurs les plus pénibles de Pro League". Une icône de notre championnat vole à son secours.

Hans Vanaken serait-il "infernal" sur un terrain de football ? Ce sont, en tout cas, les propos avancés par Alexandre Boucaut sur le plateau de "La Tribune", lundi. "J'ai dit beaucoup de choses aux arbitres, mais pas ce qui est reproché à Vanaken" s'amuse une icône de notre championnat, Johan Boskamp, dans les colonnes du Belang van Limburg.

L'ancien joueur du RWDM et du Lierse, qui a entraîné Anderlecht, le Standard, Genk et d'autres clubs belges, regrette toutefois la situation. "Dans le passé, arbitres et joueurs se maudissaient sur le terrain, mais cela restait privé. Désormais, tout le monde pleure dans les journaux ou sur les réseaux sociaux."

"Les arbitres n'ont plus de personnalité" selon Johan Boskamp

Le Néerlandais n'accepte pas du tout les propos de l'ancien arbitre. "Boucaut est un lâche ! Il a bien rempli ses poches, et maintenant, il commence à s'en prendre aux joueurs ? Pourquoi ne l'a-t-il simplement pas fait pendant sa carrière ? Je pense que c'est juste mesquin."

Hans Vanaken aurait-il dû écoper... d'un carton bleu, dans ce cas ? "C'est juste ridicule. Dix minutes de suspension, c'est pour le hockey sur glace, pas au football. Un arbitre avec de l'autorité n'a pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, l'autorité des arbitres est mise à mal et tout est décidé par les gens à Tubize. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des arbitres sans personnalité" a-t-il conclu, dans son franc-parler légendaire.