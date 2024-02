"C'est très dommage que Toby Alderweireld ait gagné le Soulier d'Or"

Le Soulier d'Or de Toby Alderweireld ne fait pas l'unanimité. Pour Tarik Tissoudali, un joueur offensif aurait dû remporter le trophée.

Pour la seconde fois consécutive, un joueur à profil défensif a remporté le Soulier d'Or. Après Simon Mignolet, Toby Alderweireld a soulevé le trophée, et ça ne plaît pas à Tarik Tissoudali. Interviewé par Het Laatste Nieuws, l'attaquant de La Gantoise a une idée précise de qui est le meilleur joueur de notre championnat.

Et selon Tissoudali, il s'agit de son coéquipier en sélection nationale Bilal El Khannouss : "On dit de lui qu'il ne marque pas assez, mais il donne assist sur assist", souligne-t-il. Plus précisément, 3 cette saison et 10 en 77 matchs depuis le début de sa carrière, mais l'idée est là.

Alderweireld, un Soulier d'Or décevant ?

Peu d'autres joueurs ont les faveurs de Tissoudali. "À Anderlecht, je ne vois personne. Skov Olsen à Bruges ? C'est un ailier standard, rien de spécial", assène le Marocain. "Et je ne vais tout de même pas nommer un défenseur ? C'est très dommage pour tous les joueurs offensifs de notre championnat que Toby Alderweireld ait gagné le Soulier d'Or", conclut-il.

Et à l'Union ? Plutôt que Cameron Puertas, Tarik Tissoudali pointe Mohamed Amoura : "Il a le sens du but, il va vite, il est technique".