Enfin, revoilà Alexis De Sart : "Si même Courtrai se remet dans la lutte..."

On parlait de trois mois, ce fut presque le double. Alexis De Sart est enfin de retour dans le noyau du RWDM, et est peut-être le plus gros renfort hivernal des Molenbeekois avant le sprint final.

Auteur d'un excellent début de saison, Alexis De Sart se déchire le quadriceps au mois de septembre et pensait manquer les trois prochains mois. C'est près de cinq longs mois plus tard que le milieu de terrain fait son retour dans le groupe du RWDM, pour défier l'Antwerp. "Je ne sais pas encore si je vais jouer, mais je serai dans le groupe. De base, l'objectif était de rejouer trois à quatre mois après la blessure, soit aux environs de la mi-décembre. Mais, pendant ma revalidation, plusieurs petites alertes ont repoussé la date. Il fallait se montrer prudent" déclare-t-il dans les colonnes de nos confrères de Sundinfo. Alexis De Sart de retour dans une lutte plus serrée que jamais L'ancien de l'Antwerp, qui revient donc pile au moment d'affronter ses anciennes couleurs, ne devrait pas avoir besoin de trop de temps pour revenir à 100%. "J'ai rapidement pu travailler mes courses, sans le ballon. La base physique est là, il me manque les rythmes de matchs. Peut-être que j'aurai besoin de trois ou quatre semaines pour être à 100%, mais je vais tout faire pour l'être le plus rapidement." Et l'être rapidement, c'est essentiel, à six journées de la fin de la phase classique. Alexis De Sart le sait, la bataille pour les Play-Offs 3 sera serrée, jusqu'au bout. "Même Courtrai revient dans la course. Ça va être serré jusqu'à la fin et l'équipe qui parviendra à faire une série va s'en sortir. Il y a pas mal de matchs les uns contre les autres donc des points vont être pris. Notre objectif reste d'atteindre cette 12e place" a-t-il conclu.





