"Le carton bleu ? Je ne suis pas convaincu..."

Révolution en cours ? Le carton bleu, utilisé pour des suspensions temporaires, fera son apparition sur les terrains de football.

Comme l'expliquait récemment plusieurs médias et notamment le Telegraph, le carton bleu servirait à punir les simulations et les gains de temps abusifs. Il entraînerait une exclusion de 10 minutes. De plus, un carton bleu puis un carton jaune signifierait une exclusion. Deux cartons bleus également.

Le carton bleu sera en phase de test, lors de certains matchs de FA Cup. Pourtant, alors que rien n'est encore acté, il fait déjà beaucoup parler de lui. En conférence de presse, le coach d'Anderlecht Brian Riemer a réagi à cette nouvelle sanction dans le jeu.

"Je ne suis pas tout à fait convaincu. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner en pratique si vous perdez soudainement un joueur pendant 10 minutes", a-t-il commencé. "Ce ne serait pas plus clair. Mais une chose est sûre : il faut faire quelque chose contre les plaintes auprès des arbitres. Au handball, on ne voit jamais cela parce que les pénalités sont longues."