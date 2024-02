Marouane Fellaini a discuté avec un club belge avant de finalement prendre sa retraite

Marouane Fellaini avait laissé sous-entendre, avant de prendre sa retraite, qu'un retour en Belgique n'était pas totalement exclu. Mais il a finalement décidé de raccrocher.

Ce n'était qu'une demi-surprise d'apprendre que Marouane Fellaini raccrochait les crampons à l'âge de 36 ans. Financièrement mis à l'abri après ses années en Chine, l'ex-Diable Rouge n'avait également plus rien à prouver, et surtout pas en Belgique où il avait été champion de Belgique en 2008. Le maître mot allait être le plaisir, et Fellaini a visiblement estimé qu'il n'en trouverait plus.

"J'ai réfléchi pendant deux mois (...) Je n'ai plus cette motivation. Si je m'engageais, c'était à 100% et ça n'aurait pas été le cas", explique-t-il dans un entretien accordé à La Dernière Heure. Avant qu'il prenne cette décision, plusieurs clubs belges étaient venus frapper à sa porte, en plus de la Turquie, de Dubaï et de la Chine où il avait joué 5 ans à Shandong.

"Bruges me voulait, j'ai même serré la main de Bart Verhaeghe et je lui ai dit que je le tiendrais au courant", révèle Fellaini. "Le Standard m'a sondé aussi". Finalement, il n'en sera rien : "Big Mo" a décidé de mettre un terme à sa riche carrière, "sans regrets", assure-t-il. Sauf pour les supporters belges...