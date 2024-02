Anderlecht resserre l'écart en tête avec une prestation chirurgicale !

À peine plus de trois occasions, et trois buts : Anderlecht n'a pas été très bon ce dimanche, mais a été efficace. L'Union n'a "plus que" 8 points d'avance.

Dans un duel des Sporting qui aura rarement été aussi déséquilibré au classement, le RSC Anderlecht a fait respecter son (1-3). Les Mauve & Blanc, pas forcément très inspirés, ont été cliniques à trois reprises. Charleroi a montré un beau visage, mais devra prendre des points d'urgence pour se sortir de la zone rouge.

Celui qui avait assisté à Charleroi-Eupen, il n'y a pas si longtemps, n'a pu que constater un sacré changement. Tant dans l'ambiance, électrique des deux côtés, que dans le jeu. Pas des deux côtés, là : après 5 minutes et un but contre son camp de Jules Van Cleemput (0-1, 67e), Anderlecht a disparu. Le Sporting Charleroi, piqué au vif, a alors pris le RSCA à la gorge.

Emmenés par un excellent Etienne Camara et un Dabbagh bien plus actif que les buteurs titulaires en son absence, les Zèbres poussent. Guiagon force Schmeichel à se coucher (16e), Vertonghen s'agace de l'apathie générale. Et il suffit d'un soubresaut : comme sur le premier but, Thorgan Hazard envoie un centre, cette fois repris par Kasper Dolberg (0-2, 31e). Charleroi accuse le coup.

© photonews

Mais comme après son premier but, Anderlecht, malgré quelques combinaisons intéressantes entre Hazard et Stroeykens, disparaît des radars. Camara écarte pour Heymans qui centre, il manque une pointure à Dabbagh (38e) ; il n'en manquera pas à Achraf Dari, sur corner, pour réduire à l'écart avant la pause (42e). N'était-ce Schmeichel devant Heymans (45e), Anderlecht se faisait même rejoindre avant même de rentrer aux vestiaires.

Après cette première période emballante, le rythme va cruellement redescendre. Anderlecht est imprécis à la construction, Charleroi imprécis en contre. Le principal événement : un ballon violemment envoyé par Hazard dans le visage de Mr Lambrechts (56e), qui force l'arbitre à sortir une dizaine de minutes plus tard.

Charleroi peut être optimiste, mais...

Les Zèbres vont continuer à être globalement plus entreprenants dans le jeu, et même globalement supérieurs dans l'entrejeu où Ilaimaharitra semble sublimé par la présence de Camara. Mais devant, ça ne suit pas, notamment après l'entrée d'un Benbouali insuffisant. Et Anderlecht va - encore - en profiter. D'abord, croit-on, via Anders Dreyer : lancé par une déviation subtile de Vazquez, le Danois, invisible jusque là, dribble Koffi... mais Zan Rogelj s'offre un sauvetage fou (84e).

Fou, mais inutile : sur le corner consécutif, Luis Vazquez envoie une reprise de volée en un temps dans les filets (1-3, 85e). Cette fois, Charleroi est à terre, et pour de bon. Felice Mazzù pourra encore, et à raison, souligner la mentalité impeccable de son équipe. Mais les Mauves ont fait la différence à chaque fois qu'ils ont daigné accélérer. C'est ça aussi, le fossé entre le 2e et une équipe qui lutte pour son maintien...