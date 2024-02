Après 24 matchs, Kompany garde le même discours... mais les résultats ne suivent pas

Vincent Kompany a encore perdu ce samedi avec Burnley. Une défaite prévisible sur la pelouse de Liverpool.

Après la rencontre, Vincent Kompany n'a pas pu accabler ses joueurs. Pour l'entraîneur de Burnley, les Clarets n'ont rien à se reprocher dans le jeu, comme souvent cette saison. "Nous ne devons pas tout jeter après ce match. Il y a assez de contenu dans nos matchs pour nous permettre de faire des résultats", assure-t-il sur le site officiel du club.

"On ne discute pas les performances, c'est surtout une question de moments, que tout se mette en place. Ce match doit nous donner confiance en l'avenir pour nous relever et repartir de l'avant", continue Kompany. "Si nous prestons, nous pouvons obtenir des résultats. Je vois le travail qui est fait à l'entraînement et très souvent, nous étions si proches. Je suis pleinement conscient de la réalité du classement et du nombre de matchs restant".

Car voilà maintenant de longs mois que le discours d'après-match de Vincent Kompany ressemble fort à celui-ci, sans que les résultats arrivent. Avec 13 points en 24 matchs, Burnley a 7 unités de retard sur le premier non-relégable, Luton Town. Le retour en Championship se rapproche...