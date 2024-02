Catastrophe pour le RWDM et Moussa Sissako

Le jeune joueur du RWDM a été contraint de sortir sur civière. La fin de saison semble être actée pour lui.

Face à l'Antwerp, le RWDM aura finalement perdu bien plus que trois points. En plus d'avoir été humilié à domicile et incapable de sauver l'honneur, les Bruxellois ont vu plusieurs catastrophes sur le terrain.

La première avec Sampaio qui a écopé de deux cartons jaunes et donc d'une exclusion alors que l'heure de jeu venait à peine d'être passée.

Sissako pourrait dire adieu au reste de la saison

La deuxième, bien plus grave, concerne Moussa Sissako qui a été évacué sur civière dans les dernières minutes. Une sortie qui a contraint le RWDM à jouer à neuf mais surtout une sortie qui sent très mauvais.

Dans son contact avec Jurgen Ekkelenkamp, le défenseur de 22 ans semble avoir pris un sérieux coup au niveau du genou. Il pourrait s'agir d'une blessure au niveau des ligaments croisés. Si les examens confirment cette blessure, il pourrait manquer le restant de la saison.

Avec deux joueurs en moins pour affronter Genk la semaine prochaine, Claudio Caçapa va devoir trouver des solutions dans un secteur qui est de loin l'un des plus gros problèmes dans cette équipe.