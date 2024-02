Kompany puni : "C'est sorti de nulle part..."

Vincent Kompany a pris un carton jaune au bord du terrain, et son équipe devra faire sans lui pour le prochain match. Le coach de Burnley n'est pas certain qu'il méritait cet avertissement.

Vincent Kompany a pris un carton jaune pour avoir fait un geste du bras qui ne paraissait pourtant pas excessif. Mais selon le Belge, la raison en est... Jürgen Klopp, qui s'en prenait à l'arbitre depuis le début du match et venait d'être averti. "Je crois que ça n'avait pas grand chose à voir avec moi. J'aurais dû prêter plus attention à ce que faisait Jürgen Klopp. Après cela, l'arbitre a été plus attentif à mon comportement",, regrette le coach de Burnley.

"J'ai juste écarté les bras, ce que je fais dans de nombreux matchs... puis soudain, cette carte tombe de nulle part. Et je suis suspendu pour le prochain match", souligne Kompany. "C'est juste une façon d'équilibrer les choses de la part de l'arbitre après avoir averti Klopp. Ca n'a pas beaucoup de sens, mais c'est comme ça".