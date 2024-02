La détresse de Felice Mazzù après la défaite contre Anderlecht : "C'est l'histoire de notre saison..."

Charleroi n'a pas démérité, mais a bel et bien perdu face à Anderlecht (1-3). Felice Mazzù était dépité après la rencontre.

En conférence de presse, Felice Mazzù a livré son sentiment face à cette nouvelle défaite. "Nous sommes très déçus après cette défaite, et ce n'est pas la première fois. Parce que pendant 70 minutes on a montré de très bonnes choses", a-t-il commencé. "Notre première mi-temps est la meilleure depuis longtemps. On prend deux buts sur des erreurs de concentration. Pendant 70 minutes, on n'était pas mal positionnés tactiquement, on a réussi à leur mettre la pression."

Le coach de Charleroi explique où le match s'est joué. "La différence, elle a été sur des Indiivdualités, sur de l'efficacité. Ils ont 3 occasions en première mi-temps, ils marquent deux buts. Et puis, il y a ce but sur corner."

Charleroi est plus que jamais en danger. Les Carolos sont 13e de Pro League et devront se battre jusqu'au bout pour éviter un scénario catastrophe. Mazzù sait que cette défaite va faire mal à son groupe. "C'est l'histoire de notre saison : de la volonté, des bonne shcoses, de l'envie, puis sur la moindre erreur on encaisse. C'est dur à accepter car dans le passé, on pouvait gagner ce genre de match - et on le perd sur un manque d'expérience. C'est dur pour mon groupe. Même si la défaite est là, ce qu'on a offert aujourd'hui doit nous servir de support."