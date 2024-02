Le RWDM au bord du gouffre : "La plus mauvaise équipe du championnat"

Théo Defourny n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en interview d'après-match. Pour le gardien du RWDM, il va falloir montrer un autre visage et vite.

Sept matches sans victoire dont six défaites pour le RWDM depuis son succès face à STVV le 16 décembre dernier. La course au maintien s'annonçait compliquée et il semblerait qu'on se dirige vers une mission impossible et des Playdowns inévitables.

"Depuis le début de l'année 2024, on est la plus mauvaise équipe du championnat. Il faut se regarder dans les yeux et corriger ça parce qu'on n'a plus trop de temps pour aller chercher ce maintien", a commenté Théo Defourny dépité après la rencontre.

Defourny est frustré par les défaites

"Il y avait du mieux au niveau de la mentalité dans les trois derniers matchs et on pensait repartir dans un nouveau cycle mais on retombe dans nos travers. C'est rageant, frustrant et il faut changer cela."

Des Playdowns semblent désormais inévitables pour le RWDM qui a connu quelques changements dans son effectif lors du mercato : "On ne cherche pas d'excuse. On peut faire des erreurs parce qu'il y a des nouveaux mais on ne peut pas se permettre d'en fait trois ou quatre par match, surtout dans notre situation. Tous nos concurrents prennent des points et nous on a réussi à en gratter un seul".