Même parti d'Anderlecht, Nicolas Frutos continue de rendre de fiers services au club

Nicolas Frutos travaille actuellement à la RAAL en tant que directeur sportif. Mais il n'oublie pas Anderlecht pour autant.

L'intégration de Luis Vazquez à Anderlecht n'a pas été facile. L'Argentin parlait à peine anglais et avait peu de personnes avec qui communiquer. Mais il peut compter sur le soutien de son compatriote Nicolas Frutos.

"Nico me demande régulièrement s'il peut m'aider et me souhaite bonne chance avant chaque match via WhatsApp", déclare l'attaquant au journal Het Nieuwsblad. Avant d'enchaîner : "Bien sûr, je rêve de suivre ses traces. Mais étape par étape. J'ai un long contrat ici."

Vazquez espère connaître la même popularité auprès du Lotto Park : "Le surnom de Frutos était-il vraiment La Garza (le héron) ? A Buenos Aires, on m'appelait parfois The Tank . Les supporters chantaient que le pistolet était chargé quand je rentrais sur le terrain".