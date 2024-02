Retrouvailles manquées pour deux anciens Anderlechtois

Pas d'Adrien Trebel ni de Ryota Morioka dans la sélection de Charleroi. Ils ne retrouveront donc pas leur ancienne équipe.

Au match aller, Adrien Trebel avait été l'une des attractions de la rencontre. Parti d'Anderlecht pour Charleroi quelques jours plus tôt, le milieu de terrain français avait joué ses premières minutes sous le maillot zébré (ou plutôt rose flash pour l'occasion) au Lotto Park.

Disparu de la circulation, Trebel n'a plus été repris dans la sélection depuis le début du mois d'octobre. Sans surprise, il a une nouvelle fois sauté du groupe de Mazzu. Nikola Stulic et Jonas Bager ne figurent pas non plus dans la liste.

Du côté de l'autre ancien mauve Ryota Morioka, c'est une blessure qui l'empêche de retrouver les Bruxellois. Stefan Knezevic, Adem Zorgane et Isaac Mbenza sont également forfaits. En revanche, un certain Pär Zetterberg sera bien là en avant-match ainsi qu'au coup d'envoi pour ce duel des Sporting.

Hervé Koffi est en revanche de retour et devrait reprendre sa place entre les perches.