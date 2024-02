Et soudain, Anderlecht n'est virtuellement plus qu'à... 4 points de l'Union Saint-Gilloise !

Alors qu'on pensait l'Union Saint-Gilloise partie pour s'envoler en tête du classement, voilà que l'écart s'est resserré. Après division des points, il n'y aurait désormais plus que 4 points entre le leader et le RSC Anderlecht !

A-t-on assisté au début de quelque chose ce week-end ? Alors que l'Union Saint-Gilloise donne un peu l'impression de traîner la patte ces derniers jours, le RSC Anderlecht dégage une impressionnante sérénité. Pas dans le jeu, qui n'est certainement pas celui dont les supporters d'Anderlecht rêve. Le jeu offert par le RSCA n'est même pas digne de celui de l'ère Weiler... mais René Weiler ne sortait pas de 7 ans sans titre. En mai 2024, ce qui comptera pour les supporters au final, c'est un éventuel trophée.

Et dans cette optique, Anderlecht fait ce qu'il faut, à savoir engranger un maximum de points. "Venir à Charleroi n'est historiquement pas facile pour nous, prendre les 3 points est donc crucial", se réjouissait Brian Riemer. "D'autant plus qu'on voit la façon dont les autres équipes du top 6 perdent des points". Bruges, La Gantoise, Genk, l'Antwerp, le Cercle... aucun n'est en effet aussi régulier que les Mauves, même s'ils ne brillent pas.

L'Union n'est plus si loin...

Mieux : plutôt que de regarder au "reste du top 6", Brian Riemer va bientôt pouvoir commencer à ne se concentrer que sur l'équipe devant lui. Mathématiquement, Anderlecht est quasi-assuré des Playoffs. Il faudrait à peu près tout perdre, désormais, pour ne plus en être. "On en reparlera dans quelques semaines", sourit Riemer. "Il nous reste 5 matchs et nous les prenons très au sérieux. Le plus important est d'engranger un maximum de points d'ici aux Playoffs".

Et de se rapprocher de l'USG ? Après division des points, il n'y aurait déjà plus que 4 points entre l'Union et le RSCA. Pas vraiment un matelas rembourré quand le niveau de la compétition se hausse. "L'Union ne fera pas beaucoup d'erreurs. C'est donc une bonne chose d'en profiter", reconnaît Riemer. Le week-end prochain, le leader va chez la lanterne rouge, un Courtrai en forme. Anderlecht reçoit STVV. Et si l'écart continuait à fondre comme neige au soleil... ?