La déclaration surprenante de Kasper Dolberg après avoir été mis sur le banc

Kasper Dolberg était sur le banc la semaine passée, et a bien réagi. Après deux mois, le Danois a retrouvé le chemin des filets.

La semaine passée, Brian Riemer avait décidé d'envoyer un message fort. Son attaquant vedette, Kasper Dolberg, goûtait au banc pour la première fois de la saison. On s'attendait cependant à ce que ça ne dure pas, et le coach danois avait confirmé en conférence de presse que Dolberg restait le n°1 mais traversait simplement une période plus difficile, ce qui avait été l'occasion de récompenser Luis Vazquez pour son travail.

Ce dimanche, Kasper Dolberg était donc de nouveau dans le onze, et il a réagi de la meilleure des façons : avec un but. Le premier depuis le déplacement à Westerlo le 1er décembre, qui était également la dernière victoire à l'extérieur. "C'est un but très important, car ça faisait un bail. Je suis content qu'il tombe aujourd'hui. C'était frustrant car je sais que je devais faire mieux que ça", concède le buteur, qui n'était pourtant pas euphorique après le match.

Luis Vazquez méritait de débuter contre Gand

"Je ne vais pas dire que je suis déçu du match, mais j'aurais une meilleure impression si nous avions mieux joué", pointe Dolberg. "Ce but, cependant, était un soulagement. Ca me trottait dans la tête. Pour être honnête, je pense que c'était la bonne décision de faire jouer Vazquez contre La Gantoise. Il apporte toujours beaucoup quand il monte au jeu, et il méritait d'être titularisé", surprend-il ensuite. "Bien sûr, je veux jouer chaque match, mais je ne peux pas dire que je ne comprends pas".

Dolberg et Vazquez ensemble ?

En début de saison, Anders Dreyer avait également goûté au banc après une série de matchs plus compliqués, avant de revenir transfiguré. "Ca ne change pas grand chose pour moi, j'étais bien conscient de la situation. Je n'étais pas surpris d'être mis sur le banc, c'est le foot, et Vazquez faisait du bon travail. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. En tant qu'équipe, on doit juste être heureux d'avoir deux joueurs qui se tirent vers le haut".

Les deux hommes n'ont encore jamais évolué de concert, une option que Riemer a déjà laissé envisager. "C'est une possibilité, bien sûr. Ca ne colle peut-être pas au style de jeu de l'équipe, mais pourquoi pas. Pour être honnête, je n'ai pas souvent joué à deux attaquants, je ne l'ai même jamais vraiment fait, donc je ne peux pas vous dire grand chose à ce sujet", reconnaît Dolberg.