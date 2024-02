La grosse surprise de la sélection d'Anderlecht expliquée par Brian Riemer

C'était la surprise du chef Riemer dans la sélection d'Anderlecht pour le déplacement au Mambourg. Antoine Colassin revenait du diable vauvert et faisait son apparition dans le noyau A pour la première fois.

Brian Riemer avait l'air étonné quand nous lui avons demandé d'expliquer "la surprise" de sa sélection, avant qu'on ne prononce le nom d'Antoine Colassin. La présence de l'attaquant du RSCA Futures dans le noyau A était en effet plutôt inattendue. "En effet. Je ne le connaissais pas bien, puisqu'il était en prêt (à Heerenveen, nda) au moment de mon arrivée au club", rappelle Riemer.

Cette saison, Colassin n'a que peu joué avec les U23, mais a enfin pu enchaîner ces dernières semaines. "Il a souffert d'une blessure un peu piégeuse, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un bout de temps. Pas à cause du staff médical, mais en raison de la nature de sa blessure", explique le Danois. "Il est enfin de retour et joue bien. Puis, au vu de notre situation en termes d'absents, je regarde jouer les Futures très souvent et je prends note des prestations de ceux pouvant nous aider".

Mais Antoine Colassin était-il là en tant que milieu de terrain ou attaquant ? Depuis qu'il est à Neerpede, il a évolué à de nombreux postes. "C'est un garçon plein de qualités auquel je prédis un bel avenir. Colassin peut évoluer en 8 avancé, sur les ailes, devant. J'étais content pour lui et content de pouvoir donner sa chance à un jeune du cru".