L'Union pourrait devoir se passer de Mohammed Amoura

L'Union va devoir jouer avec précaution dans les derniers matchs de la phase classique. Mohammed Amoura fait partie des joueurs à risque.

Il ne reste que cinq rencontres dans cette phase classique de la Jupiler Pro League 2023-2024, la dernière ligne droite avec les Playoffs et les Playdowns.

Parmi toutes les règles en vigueur, il y en a une qu'il ne faut absolument pas oublier : si un joueur écope de cinq cartons jaunes, il devra purger une suspension d'un match.

Amoura proche de la suspension

Et Mohammed Amoura fait partie de ces joueurs à risque dans les prochaines rencontres. En effet, l'Algérien a déjà écopé de quatre biscottes cette saison. Encore une et il devra laisser son équipe gérer une rencontre sans lui.

L'Union sera en déplacement pour son prochain match et aura rendez-vous du côté de Courtrai dimanche prochain pour affronter l'actuelle lanterne rouge du championnat.

L'attaquant virevoltant de l'USG s'est montré plus que décisif depuis son arrivée dans l'équipe. En 19 rencontres de championnat, il a déjà marqué à 16 reprises et distillé deux passes décisives. En Coupe de Belgique, il a joué deux matchs pour un but inscrit et en Europa League il a trouvé le chemin des filets à deux reprises en six rencontres.