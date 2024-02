Mehdi Bayat ne se voile pas la face : "On est une équipe malade"

Charleroi a montré un visage très encourageant contre Anderlecht, mais cela n'a pas suffi. Mehdi Bayat le sait : les Zèbres sont au fond du trou.

Difficile, après la prestation de ce dimanche, de tirer à boulets rouges sur Charleroi. "On a vu de très belles choses, tout ce qu'on demandait, en réalité. De l'engagement, de la combattivité, de belles phases de jeu, le ballon souvent dans le rectangle adverse", souligne Mehdi Bayat après la défaite 1 but à 3 contre Anderlecht.

"Puis on donne deux buts. Je crois que même Anderlecht était surpris de mener 0-2 vu la physionomie du match. Mais c'est le football, et la réalité de notre contexte : on est une équipe malade, tout simplement", se résigne l'administrateur-délégué du Sporting Charleroi. "Maintenant, il faut tenir ce cap avec la mentalité entrevue. Nous sommes en crise, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes en danger, et la lutte sera compliquée jusqu'au bout".

Charleroi disputera une finale à OHL

S'il ne cédait pas au fatalisme, on sentait Mehdi Bayat inquiet et un peu abattu. "On a bien vu qu'en seconde période, mentalement, ça a été difficile. Ça a moins bien tourné, et le troisième but est un vrai coup de massue pour tout le stade et les joueurs", regrette-t-il.

"Oui, un 2-3 aurait peut-être récompensé l'état d'esprit. Mais le plus important, c'est de se dire que si on reproduit ça à chaque match dans les semaines à venir, on prendra des points". Cela commencera par Louvain samedi prochain. "Nous n'avons pas le choix. Chaque semaine sera une finale. L'air de rien, nous aurions pu faire une belle opération car même un point nous aurait permis de sortir de cette zone rouge. Ça n'a pas été le cas".

Ce sera donc objectif trois points à OHL : "Il le faut, pour s'offrir ce bol d'air et ne pas être sous pression en permanence. Car pour le staff, les joueurs, la direction, c'est une situation malsaine", conclut Mehdi Bayat.