Passé par Anderlecht, le Standard et Charleroi, il signe au Kazakhstan

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière (junior et pro) sur les terrains belges, David Henen a décidé d'opter pour une aventure plus exotique.

Ce lundi, Courtrai a annoncé que l'attaquant togolais quittait le club et signait à Tobol au Kazakhstan. L'équipe de Kostanaï a remporté la dernière Coupe nationale et jouera le premier tour qualificatif de l'Europa League 2024-2025.

"Nous remercions David pour son engagement au club et lui souhaitons le meilleur pour le reste de sa carrière", a brièvement écrit le club de Jupiler Pro League, actuellement lanterne rouge du championnat.

Lors de son parcours junior, Henen a joué deux ans pour le Standard avant de passer quatre saisons à Anderlecht. Après avoir commencé sa carrière professionnelle en Angleterre (Everton et Fleetwood Town), il était revenu en Belgique au Sporting Charleroi pour deux saisons.

Il a ensuite joué entre 2020 et 2022 pour le Grenoble Foot 38 avant de refouler les terrains de Pro League avec Courtrai.

