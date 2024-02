Thorgan Hazard honnête : "Je ne sais pas comment on mène de deux buts..."

Le RSC Anderlecht s'est imposé face au Sporting de Charleroi ce dimanche (1-3). A défaut d'être séduisants, les Mauves ont été efficaces.

Dans sa réaction d'après-match, Thorgan Hazard le reconnaissait aisément : Anderlecht n'a pas du tout été au niveau ce dimanche face à Charleroi.

"En première période ils nous poussaient beaucoup. On a eu deux situations et on marque deux buts, je ne sais pas comment on mène de deux buts à la mi-temps", a-t-il déclaré au micro de Eleven/DAZN.

L'ailier du RSCA sait parfaitement que l'équipe devra hausser considérablement son niveau de jeu dans les prochaines rencontres, y compris en play-offs. "En deuxième mi-temps ce n’était pas bon non plus, mais on va retenir les trois points. On devra élever notre niveau de jeu pour les Playoffs."