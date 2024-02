Un départ plus tôt que prévu ? Rebondissement dans le dossier Laifis au Standard

Konstantinos Laifis est en fin de parcours au Standard. Mais il devrait tout de même rester jusqu'en fin de saison.

Si le mercato belge est clôturé depuis bientôt deux semaines, certains marchés sont encore ouverts et pourraient encore chiper quelques joueurs à notre championnat.

Ces dernières heures, des rumeurs ont ainsi envoyé Konstantinos Laifis du côté du Dinamo Zagreb, actuellement troisième du championnat croate, qui a encore jusqu'à jeudi pour réaliser ses dernières emplettes.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, que nous sommes en mesure de confirmer, le défenseur chypriote va bel et bien finir la saison au Standard malgré l'intérêt du Dinamo. Vu les absences de Zinho Vanheusden, Nathan Ngoy et même Ibe Hautekiet, il continuera à offrir plus de solutions à Ivan Leko dans l'axe central avant de quitter Sclessin libre en juin.