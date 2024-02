Clash avec Mbappé, coach en Moldavie : qui est Bruno Irlès, le nouvel entraîneur du RWDM ?

Le RWDM a trouvé son nouvel entraîneur : il s'agit de Bruno Irles, un Français de 48 ans qui va découvrir notre championnat. Il était sans club depuis son licenciement de Troyes, il y a plus d'un an.

Bruno Irles (48 ans) a connu une petite traversée du désert depuis son licenciement de l'ESTAC Troyes, qui date déjà de novembre... 2022. C'était à l'époque sa première expérience en tant que coach principal en Ligue 1. Dans un club peu adapté aux exigences de l'élite française (et actuellement 16e... de Ligue 2), Irles avait connu un bilan compliqué (14 défaites, 11 nuls et 8 victoires seulement).

Mais si cette saison 2022-2023 avait très mal commencé, il ne faut pas oublier que la saison passée, c'est bien sous Irles que l'ESTAC s'était maintenu, une première en 16 ans pour le club. Les missions de sauvetage, ça lui connaît, et c'est une qualité que le RWDM se devait de rechercher. Quand Bruno Irles prend la porte en novembre 2022, Troyes n'était d'ailleurs même pas dans la zone rouge mais juste au-dessus, à la 13e place.

Une expérience au Sheriff Tiraspol

La carrière de Bruno Irles a cependant commencé par une expérience surprenante. Après un passage à Arles-Avignon en tant qu'adjoint, il rejoint en effet... le Sheriff Tiraspol en 2016. Un choix un peu par défaut, comme il l'expliquait à Ouest-France quelques années plus tard. "Mais j'y ai connu des infrastructures qu'il n'y a pas en Ligue 1", affirme Irles. Du moins au Sheriff, car le reste du championnat moldave, "c’est comme de la R1 en France. Le terrain n’est pas droit, il n’y a pas d’herbe à certains endroits… Ça n’a rien à voir".

Irles sera licencié à cause... d'un seul match : une défaite 3-0 à l'extérieur. Alors que le Sheriff est en tête, il prend la porte, car le plus grand club du pays, symbole de l'enclave indépendantiste de Transnitrie, n'a pas droit à l'erreur. Premier licenciement donc, mais cette fois Bruno Irles rebondit en France, et obtient la promotion avec le Pau FC, puis avec Quevilly-Rouen, chaque fois du National à la Ligue 2.

Une relation froide avec Kylian Mbappé

Mais en France, Bruno Irles reste connu pour une raison très différente. En effet, alors qu'il est formateur et coach des U17 à l'AS Monaco (où il a joué pro durant toute sa carrière, écourtée en raison d'une blessure au genou), Irles croise la route d'un certain Kylian Mbappé. Le courant ne passe pas du tout entre les deux hommes, comme le révèle Mbappé lui-même dans sa bande dessinée "Je m'appelle Kylian", qui avait fait polémique à l'époque.

Dans cette BD assez hallucinante, on voit la mère de Kylian Mbappé se rendre dans les bureaux de Luis Campos avec son fils pour faire pression sur le club. Campos finit par y dire : "Des Irles, j'ai pas besoin de voyager loin pour en trouver alors que des Kylian Mbappé, il n'y en a qu'un". Et le jeune talent français sera alors surclassé en U19, afin d'éviter Bruno Irles à l'avenir.

Petit retour sur l’extrait publié dernièrement. On voit Bruno Irles —qu’on retrouve plus tard dans la BD — en position de méchant. La mère qui s’en va au conflit avec le club.Bref, à peu près ce pourquoi ils ont fait parler cet été. pic.twitter.com/kUishIgkph — j’fonce à 200 dans l’barrage (@AlexPVNAME) December 21, 2021

Par la suite, lorsque les deux hommes se sont recroisés sur les terrains de Ligue 1 quand Irles dirigeait Troyes, Mbappé ne lui serrera pas la main. Le nouveau coach du RWDM avait calmé le jeu dans les colonnes de So Foot : "J’étais dans mon rôle de formateur, de lui montrer ce qui allait et ce qui n’allait pas. J’étais peut-être encore plus exigeant avec Mbappé qu’avec un autre, mais je ne le regrette pas. L’essentiel, c’est que lui fasse une grande carrière, que ce soit un grand attaquant.".

Des grands attaquants, et avec lesquels il est resté en bons termes, Bruno Irles en a connu beaucoup à Monaco. Notamment un certain Yannick Carrasco. Mais ce qui comptait plus que tout pour le formateur Irles, qui a fait ses débuts en tant que joueur sous Arsène Wenger, c'est l'humain : "J'ai récemment discuté avec un ancien joueur qui n'avait pas les qualités pour percer au plus haut niveau et est devenu concierge. Mais il est très content des valeurs qu’on lui a apportées. Je suis aussi fier de sa vie à lui que de celle de Yannick Carrasco, que j’ai eu (au téléphone) il n’y a pas longtemps pour son anniversaire".

À Molenbeek, les qualités de pédagogue de Bruno Irles seront peut-être utiles pour remettre à tout le monde la tête à l'endroit. Mais il faudra aussi aller chercher des résultats, sans ménager les joueurs du RWDM. Une opération commando qui paraît aussi compliquée que de maintenir Troyes à l'époque.