📷 Romelu Lukaku pose un geste fort après son but et veut attirer l'attention sur un sujet qui lui tient à coeur

Romelu Lukaku est un joueur engagé en-dehors des terrains également. Suite à son but contre le Feyenoord, le Diable Rouge a tenu à attirer l'attention sur la situation en République Démocratique du Congo.

S'il est Belge et fier de l'être, Romelu Lukaku est également Congolais de par ses parents et n'a jamais caché son attachement à ses racines. Récemment, durant la Coupe d'Afrique, le Diable Rouge soutenait ouvertement les Léopards de la RDC. Et en-dehors du football également, ce qui se passe au Congo touche Lukaku, notamment sur le plan géopolitique.

Ainsi, après avoir marqué face au Feyenoord ce jeudi en barrages de l'Europa League, Lukaku a tenu à attirer l'attention sur la situation en RDC. "Libérez la République Démocratique du Congo. Stop au génocide", a écrit Lukaku via un post sur Instagram. Ce but, il l'a également accompagné d'une célébration déjà effectuée par l'équipe nationale congolaise : deux doigts sur la tempe et la main sur la bouche.

En RDC, la situation politique est tendue depuis de longues années maintenant, dans un silence relatif de la part des médias occidentaux, ce que dénonce Lukaku. L'armée congolaise combat le groupe rebelle M23, une milice armée qui reçoit notamment le soutien du Rwanda voisin. Cette rébellion avait enflammé le pays en 2012, et a repris depuis 2021. Des centaines de morts sont à déplorer.