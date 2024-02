Les clubs anglais, de vrais pigeons ? La Pro League a raison d'en profiter

Igor Thiago va donc devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de la Jupiler Pro League. Un transfert qui a tout de la compensation après l'affaire Antonio Nusa, mais qui confirme une chose : les clubs anglais sont de vrais pigeons.

Mais comment Bruges a-t-il pu vendre Igor Thiago 37 millions d'euros (bonus compris) à Brentford ? Certes, le buteur brésilien est en feu ces dernières semaines. Son total de 26 buts en 40 matchs est impressionnant, si on ne fait pas trop attention à la manière. Et même sur ce plan, Thiago, attaquant mal dégrossi et très limité techniquement à son arrivée, a bien progressé. Il est désormais un buteur efficace, en confiance, meilleur footballeur qu'à sa signature en provenance de Ludogorets.

Mais de là à valoir 37 millions ? De toute évidence pas. Transfermarkt, qui reste une référence malgré une tendance à sous-évaluer le marché, estime Igor Thiago à... 6 millions d'euros. Même en prenant en compte une future réévaluation vu la forme actuelle du Brugeois, on est très loin du compte. Vendre Igor Thiago pour 20 millions l'été prochain aurait déjà été vu comme une très belle affaire de Bart Verhaeghe, après avoir dépensé un peu moins de 8 millions l'été dernier.

Igor Thiago, le nouveau Wesley ?

Le transfert de Thiago en rappelle un autre : celui de Wesley Moraes. Le même genre d'attaquant puissant, physique, mais dont on sentait toutes les limites. À l'époque, Bruges avait senti LE bon moment pour le vendre : après une saison à 17 buts en 48 matchs. Aston Villa, à l'époque, avait mis 25 millions sur le Brésilien. Pour être honnête, c'était plus en accord avec le marché, puisque Wesley était estimé à 20 millions.

Mais Moraes a été un flop total, comme beaucoup d'observateurs auraient pu le prédire. Et on parle ici d'observateurs comme nous : de simples amateurs de football qui regardent beaucoup de matchs. Des scouts professionnels auraient probablement dû prévoir l'échec de Wesley, qui n'a inscrit que 6 buts en Angleterre depuis sa signature. Cette saison, c'est 23 matchs sans un seul but avec Stoke City.

Genk ne vend pas si bien

On pourrait croire que les clubs anglais commenceraient à retenir la leçon : marquer beaucoup en D1A ne signifie pas qu'un joueur est prêt pour la Premier League. Paul Onuachu a signé à Southampton pour 18 millions : il a disputé 12 matchs, n'a inscrit aucun but. Et encore : Genk aurait pu en tirer beaucoup plus en vendant au meilleur moment. Le Racing Genk avait également "mal" vendu Aly Samatta (10 millions pour une valeur de 12), mais le Tanzanien avait aussi été un échec (2 buts en 16 matchs pour Aston Villa).

© photonews

Les Villains ont été "pigeonnés" à quelques reprises, mais que dire de Burnley ? Les Clarets, sous l'impulsion de Vincent Kompany, ont dépensé 11 millions d'euros pour Lyle Foster. Le Sud-Africain était estimé à 2 petits millions, et a inscrit 5 buts depuis sa signature. Mike Trésor a rapporté 18 millions à Genk : il n'a encore ni marqué, ni donné le moindre assist.

La réussite brillante de certains joueurs venus de Belgique semble aveugler les clubs anglais. Oui, notre championnat a fourni Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Aleksandar Mitrovic, Youri Tielemans, Marouane Fellaini, Leon Bailey, Wilfred Ndidi... la liste est longue. Mais il a aussi vendu Wesley, Ally Samatta, José Izquierdo, Lyle Foster, Paul Onuachu, Moussa Djenepo (15 millions à Southampton), Sven Kums (9 millions à Watford), Obbi Oularé (7,5 millions à Watford encore), Henry Onyekuru (8 millions à Everton)... la liste est également impressionnante. Et on en prend le pari : même si Igor Thiago est un nouveau flop, il y aura toujours des clubs anglais pour dépenser des sommes folles en Belgique. La Jupiler Pro League aurait tort de s'en priver...