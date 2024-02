La statistique qui fait trembler le Standard avant son déplacement à Westerlo

Une semaine après son premier succès de 2024, le Standard va vouloir signer un six sur six. Lors de la phase aller du championnat, les deux équipes avaient partagé l'enjeu.

La lutte pour le maintien bat son plein en Jupiler Pro League et parmi les équipes qu'on retrouve dans ce combat acharné, deux d'entre elles s'affrontent ce vendredi soir en ouverture de la 26e journée de championnat.

Le Standard a rendez-vous à Westerlo avec pour unique objectif : la victoire et une prise de distance avec la zone rouge. A l'heure actuelle, les Rouches sont à la 10e place avec 28 points soit un rang et deux unités devant leur adversaire du jour.

Les deux équipes sont, respectivement, à quatre et deux points de la zone rouge dont la place de premier relégable est tenue par le Sporting de Charleroi.

Le Standard n'a plus gagné à Westerlo depuis 2010

Seulement, ce déplacement en Campine ne sera pas de la tarte pour le Standard qui, depuis 2015, affiche une triste statistique : le club principautaire a perdu trois matchs sur les quatre derniers joués là-bas.

Les Rouches n'ont plus gagné sur le terrain de Westerlo depuis le 25 septembre... 2010 avec un doublé de Cyriac à l'époque. Depuis, et en comptant le passage de Westerlo en division inférieure, le Standard n'a plus remporté le moindre match sur place.

Outre le six sur six pour respirer au classement, les hommes d'Ivan Leko vont vouloir aller chercher un succès pour lancer une véritable dynamique en vue d'accrocher les Playoffs 2 en fin de saison.