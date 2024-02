Luc Nilis descend en flammes un ancien entraîneur d'Anderlecht : "Si j'avais été sur le terrain, on serait rentré avec la Coupe"

Luc Nilis est une icône du football belge. L'un des joueurs les plus incroyables qui ait jamais foulé nos terrains.

Dans le podcast de Radio Radzinski, Luc Nilis est récemment revenu sur ses années à Anderlecht, où il a eu des désaccords avec un entraîneur en particulier.

Nilis a connu de nombreux succès à Anderlecht, mais il y a aussi eu des jours sombres. Comme lors de la campagne européenne de la saison 1989-1990. En finale de la Coupe des vainqueurs de coupe contre la Sampdoria, l'entraîneur Aad de Mos a mis son attaquant star sur le banc.

"Si je ne l'avais pas appris si peu de temps avant le match, je n'aurais tout simplement pas voyagé", a déclaré Nilis à Radio Radzinski. "J'étais vraiment en colère. Je m'en fichais complètement."

"Lors du 2-0 de la Sampdoria, j'ai vraiment dû faire de mon mieux pour ne pas crier de joie. Juste après, je suis entré en jeu à un moment où tu sais que le sort est scellé. Si De Mos m'avait fait commencer, je suis sûr que nous serions rentrés à la maison avec cette Coupe."

Boskamp, le sauveur

Plus tard, il vit un autre coup dur puisqu'il n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde en Italie par l'entraîneur Guy Thys. Cependant, de meilleures années étaient à venir, car Johan Boskamp a été nommé entraîneur à Anderlecht.

"Il m'a toujours soutenu inconditionnellement et je lui en suis extrêmement reconnaissant jusqu'à ce jour. Je suis quelqu'un qui a besoin de confiance et de respect. Si cela n'est pas présent, je ferme la porte. Boskamp pouvait crier et hurler, mais il n'a jamais perdu confiance en ses joueurs et c'est pourquoi il était aussi populaire."