Arnaud Bodart s'est fâché sur sa direction après la défaite à Westerlo : comme Ivan Leko, le gardien du Standard en a ras-le-bol

Le gardien du Standard s'est adressé à sa direction, dans le vestiaire de Westerlo. Une fois encore, c'est lui qui a dû calmer les supporters après la débâcle en Campine. Et Arnaud Bodart, lui aussi, en a ras-le-bol.

La colère était réelle dans le vestiaire du Standard, à Westerlo, après la défaite calamiteuse des Rouches en Campine. Devant les supporters frustrés et dépités, c'est, encore une fois, Arnaud Bodart qui est venu apporter les premières explications.

Un rôle que le portier en a marre d'assumer seul, pratiquement. Une fois revenu dans le vestiaire, celui qui a failli prendre la route de Strasbourg dans les dernières heures du mercato s'est tourné vers Pierre Locht et Fergal Harkin. "Pourquoi n’iriez-vous pas aussi vous présenter face à eux ? Pourquoi est-ce toujours à nous de le faire ?", rapportent nos confrères de la Dernière Heure.

Au Standard, le mal-être est à tous les étages

Un mal-être, profond, qui se ressent aussi dans les interviews d'Ivan Leko. Le Croate n'a pas supporté la prestation de ses joueurs et n'a pas manqué de le faire comprendre, en conférence de presse.

"Alors qu’on est pressé dans nos seize mètres, au lieu d’allonger vers leur camp, on veut jouer comme le Barça avec du tiki-taka. Du coup, on perd le ballon au milieu de terrain et on prend un but sur une frappe des 20 mètres. Si Griffin Yow n'avait pas inscrit sa frappe de loin, nous aurions encaissé le second but dix ou quinze minutes plus tard."

© photonews

Mal à l'aise, le Croate l'est aussi concernant les multiples blessures au sein de son noyau. Quelques heures avant ce déplacement crucial, ce sont Lucas Noubi et Wilfried Kanga qui ont dû déclarer forfait.

"Je suis fatigué de cette situation, moi et tous les gens qui travaillent avec moi. On prépare une équipe le lundi, qu'on doit modifier le mardi et encore le mercredi. Il y a trois paramètres à contrôler : l'entraînement, la nutrition et le repos. Le premier, je le gère, mais je ne sais pas surveiller les deux autres. C'est étrange d'avoir autant de blessés, même si pour certains, c'est un manque de chance" a conclu un Ivan Leko dépité.