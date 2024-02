Le RWDM a bousculé Genk : "Il faut être honnête"

Malgré la défaite à Genk, le RWDM a montré de belles choses pour le terrain. Une prestation sur laquelle bâtir en vue d'une fin de saison sous tension.

En ouvrant le score après deux minutes par Carlos Alberto, le RWDM a fait douter Genk. D'autant que dans la foulée, les Molenbeekois ont continué sur leur élan en récupérant haut et en empêchant son adversaire de repartir. Mais le Racing a tout de même repris ses esprits pour imposer son jeu.

"Ce premier but était peut-être le signal d'alarme dont nous avions besoin. En seconde période, nous sommes restés stables et en contrôle. Cette victoire est méritée et importante pour la confiance dans l'équipe" explique à Eleven Wouter Vrancken, soulagé par ces trois points qui permettent à l'équipe de provisoirement dépasser le Cercle de Bruges et Gand.

Le RWDM y a cru

Dans le camp des visiteurs, Bruno Irlès a beaucoup appris sur son groupe pour sa première sur le banc : "Il faut être honnête. La meilleure équipe a gagné aujourd'hui. Nous avons montré de belles choses en première mi-temps. Il faudra continuer sur cette lancée pour les prochains matches".

Même son de cloche du côté de Frederic Soelle Soelle, monté en deuxième période, sans pouvoir inverser la tendance : "Nous avons rendu la tâche assez difficile à Genk en première mi-temps. Après, nous avons commis de petites erreurs ici et là. Mais je suis toujours convaincu que nous pouvons surmonter cette situation en équipe". C'est véritablement les deux prochaines semaines que le RWDM jouera sa survie parmi l'élite avec des matchs face à Louvain et Courtrai.