Bodart et Epolo, même combat : une similitude marquante au Standard, et une grande question pour la saison prochaine

Au Standard, Arnaud Bodart et Matthieu Epolo écartent les assauts, encore et encore. L'un est le joueur le plus décisif du noyau A, l'autre repousse continuellement une échéance qui finit toujours par tomber, malgré lui.

Quand le gardien est le meilleur joueur d'une équipe, ce n'est jamais bon signe. Le signe que cette équipe a été dominée, malmenée, et qu'elle a dû s'en remettre à son dernier rempart pour survivre. Quand, trop souvent, le portier est désigné "homme du match" par ses propres supporters, c'est souvent que la machine ne roule pas dans le bon sens. Ce fut le cas à dix reprises, cette saison, pour Bodart. Il est, et de très loin, celui qui a été le plus plébiscité par ses supporters. Le même vote n'est pas réalisé après les matchs du SL16 FC, actuelle lanterne rouge de Challenger Pro League et pire défense du championnat, avec 46 buts concédés en 22 matchs. On ne peut pourtant pas dire que ça soit la faute de Matthieu Epolo, titulaire lors de 17 de ces 22 rencontres. Le gardien de 19 ans commet encore quelques erreurs et doit encore progresser, mais il est clairement celui qui a sauvé le SL16 FC un nombre incalculable de fois, cette saison. Enfin, presque sauvé, parce que le barrage finit toujours par céder, un jour ou l'autre. © photonews Epolo et Bodart, même combat au Standard L'ancien... du Sporting d'Anderlecht (jusqu'à 2019 et son arrivée au Standard) est capable d'arrêts réflexes de haute voltige, comme ce fut encore le cas devant Kadiri et Lavie, ce dimanche contre les Francs-Borains. Le dernier rempart de 19 ans n'a pu que retarder l'échéance, et ne pouvait rien sur les deux buts des hommes de Sébastien Grandjean. Proche d'un départ tardif cet hiver, Arnaud Bodart n'est pas encore certain de poursuivre l'aventure au Standard, la saison prochaine. Si un club de l'un des cinq grands championnats européens vient à la charge, il est possible de le voir quitter Sclessin juste avant d'atteindre la barre symbolique des 200 matchs officiels joués avec les Rouches, lui qui en compte actuellement 179. Il est encore un petit peu tôt pour dire que Matthieu Epolo, qui n'aura 20 ans qu'au mois de janvier prochain, aura déjà les épaules pour reprendre la place de gardien titulaire du Standard, fin de saison. Le prochain exercice ne risque pas d'être beaucoup plus facile que l'actuel pour les Liégeois, qui auront donc besoin, comme cette année, d'un dernier rempart solide, fiable et constant pour gratter des points importants. Toutefois, le Standard a, entre les mains, un probable très bon gardien de but en devenir. S'inscrira-t-il dans la lignée des grands gardiens qui ont défendu les cages du Matricule 16 ? Seul le temps nous le dira.