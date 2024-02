🎥 Un ancien entraîneur du Standard se retrouve dans une situation très compliquée

Laszlo B√∂l√∂ni serait-il en train de vivre ses derniers moments en tant qu'entra√ģneur du FC Metz ? Son club n'arrive pas √† retrouver le chemin de la victoire et des supporters demandent sa d√©mission.

Les semaines s'enchaînent et se ressemblent pour le FC Metz et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle puisque le club français affiche une triste 17e place au classement de Ligue 1 avec 17 points, soit cinq de retard sur le premier non-relégable et se dirige tout droit vers la relégation en Ligue 2 à ce rythme.

Le club de Moselle est d'ailleurs sur une triste série puisqu'il n'a plus gagné la moindre rencontre depuis sa victoire le 26 novembre dernier sur le terrain de Lorient (2-3).

Des supporters demandent le départ de Bölöni

"Dans des situations comme ça, que voulez-vous dire, il faut calmer les joueurs et puis on essaye de finir la saison dans les meilleures conditions possibles", a confié Laszlo Bölöni au micro de Prime Sport.

Le poste de l'ancien entraîneur du Standard est-il en danger ? Rien ne porte à croire qu'il ne terminera pas la saison au club mais certains ne sont pas contents et réclament son départ.

Pendant son interview, des supporters criaient "Bölöni démission" dans les tribunes du stade et l'intéressé n'a pas manqué de leur répondre : "Leur frustration n'est pas plus grande que la mienne".