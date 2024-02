Un arbitre remercie le VAR : "Une excellente aide"

Face au Cercle, le Club de Bruges a finalement terminé la rencontre à 10 contre 11. Igor Thiago a d'abord vu sa rouge directe être annulée, avant que l'arbitre Jonathan Lardot ne l'expulse finalement pour une deuxième carte jaune.

En fin de match, Thiago a laissé traîner son pied dans un duel avec Warleson. L'arbitre Jonathan Lardot n'a pas hésité et lui a brandi une carte rouge. Il a ensuite été appelé par le VAR et a annulé sa décision.

"Sur ma première décision, je suis au bon endroit. Je vois qu'Igor Thiago pousse le ballon loin devant lui. Quand un arbitre voit qu'un attaquant pousse le ballon loin devant lui et qu'il veut ensuite le récupérer, il y a un signal d'alarme (sic)", a déclaré Lardot ce lundi. "C'est un signal : il peut se passer quelque chose. Quand je vois l'intensité avec laquelle il fonce sur le gardien, de ma position, je sens que l'attaquant met son pied sur le tibia du gardien. C'est une erreur qui compromet l'intégrité physique du gardien. De mon point de vue, je décide de donner un carton rouge."

Lardot explique ensuite que le VAR l'a aidé à prendre la décision. "Le VAR intervient et c'est une excellente chose, car ces dernières semaines, elle a été quelque peu attaquée. Il faut souligner son intervention, car sur les images, on voit que Thiago pose d'abord le pied au sol et que le contact est provoqué par le gardien, qui sort bien et a le ballon. Dans son mouvement, qui n'est pas non plus une faute, le gardien provoque un contact avec la jambe de l'attaquant. Personne n'aurait compris ou accepté que je maintienne mon carton rouge."