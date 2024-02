"Ils m'ont dit que j'étais trop petit pour eux" : cet Unioniste attend sa revanche avec impatience

L'Union Saint-Gilloise se déplace ce jeudi sur le terrain de l'Eintracht Francfort. Les Bruxellois espèrent se qualifier pour le prochain tour de la Conference League.

Dans les rangs de l'Union, un certain Henok Teklab. Transféré cet été, l'ailier allemand ne démarrera sans doute pas la rencontre. Mais dans la continuité de sa première titularisation en championnat dimanche dernier face à Courtrai, il veut poursuivre son développement chez les Bruxellois.

Dans les colonnes de Sudinfo, il s'est exprimé sur ses retrouvailles avec l'Eintracht Francfort, son ancien club. "J’ai joué là-bas, quand j’étais encore très jeune, jusqu’à mes 8 ou 9 ans mais je n’ai pas su y rester parce qu’ils ont dit que j’étais trop jeune, trop petit aussi. C’était difficile à entendre, surtout parce que j’avais et ai encore pas mal d’amis qui ont joué ou jouent toujours là-bas. Aujourd’hui, je suis heureux d’y retourner en tant qu’adversaire. J’espère que nous pourrons nous y imposer, que je pourrai leur montrer mes qualités, aussi."

L'Union jouera devant un stade comble, de plus de 50 000 personnes. "Si je devais décrire l’atmosphère qui y règne, je dirais que Francfort a des fans complètement fous, qui adorent leur club", a continué Teklab. "Ils sont toujours 50.000 ou plus, ils sont à la fois présents et positifs. Vous verrez ce jeudi : c’est absolument incroyable !"