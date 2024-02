A peine arrivé au RWDM, Bruno Irles reconnaît qu'il s'est "trompé"

Le nouvel entraîneur du RWDM aura une tâche très compliquée d'ici la fin de la phase classique. Après un premier match face à Genk, il a annoncé du changement.

A peine arrivé du côté du RWDM, Bruno Irles n'avait que quelques jours pour trouver ses premières marques avec le groupe avant un déplacement périlleux du côté de Genk. Si la rencontre avait très bien commencé avec un but molenbeekois, les Limbourgeois ont renversé le match pour s'adjuger la victoire.

Un mauvais résultat pour lequel l'entraîneur français ne peut pas être blâmé. Après une semaine avec son groupe, il s'est dit heureux d'avoir pu avoir ce temps avec ces joueurs pour "faire passer mon message et mes idées".

Irles a préparé OHL différemment

Avec la réception d'Oud-Heverlee Louvain, le RWDM a l'opportunité de s'offrir un candidat aux Playdowns et pour cette rencontre cruciale, le remplaçant de Claudio Caçapa veut du changement.

"OHL, ce n’est pas la même équipe que Genk, donc la préparation est différente. Les joueurs retrouvent certains principes et objectifs de travail mais ce ne sont pas tous les mêmes", a-t-il confié dans des propros relayés par Le Soir.

L'entraîneur du RWDM s'est "trompé"

"J’ai demandé certaines choses à certains joueurs contre Genk et je me suis trompé sur certains aspects", a-t-il ajouté en précisant qu'il devait continuer son apprentissage en vue d'être "performant de match en match".

Et des matchs, il ne lui en reste que trois pour tenter de sauver la peau du RWDM et d'éviter les Playdowns. Après Louvain, les Molenbeekois affronteront Courtrai, Anderlecht et le Cercle Bruges.