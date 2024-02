Ivan Leko signe un bilan jamais vu depuis les années 80 au Standard

L'entraîneur du Standard a du mal à redresser la barre avec son club. Un bilan qui n'a pas été aussi faible depuis la fin des années 80.

Visiblement pas satisfaits des résultats signés par Carl Hoefkens, les dirigeants du Standard avaient décidé de mettre fin à leur collaboration avec leur entraîneur le 31 décembre dernier.

Après quelques jours de réflexion et juste avant le départ en stage à Marbella, les Rouches avaient officialisé l'arrivée d'Ivan Leko en tant que nouveau T1 du club.

Depuis sa prise de fonctions, Ivan Leko n'affiche qu'un 5 sur 18

L'espoir de remonter la pente et surtout le classement était sur la table mais les résultats ont du mal à suivre et le bilan du Croate n'est pas très bon. Avec une victoire et deux partages en six rencontres, il n'a pas pu faire mieux qu'un 5 sur 18 avec son effectif malgré quelques apports au mercato hivernal.

Un bilan qui est mauvais et qui ne l'avait pas été depuis 1986-1987 pour un entraîneur qui a repris le club en cours de saison, rapporte la Dernière Heure. Il faut remonter aux années Helmut Graf qui avait repris le poste de Michel Pavic en février. Il avait signé un bilan équivalent à celui d'Ivan Leko : une victoire, deux partages et trois défaites.