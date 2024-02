Le chiffre effrayant qui montre la faiblesse de l'attaque carolo

Ce vendredi, le Sporting de Charleroi reçoit Genk en ouverture de la 27e journée. Un match crucial pour les Zèbres dans la course au maintien.

Actuellement 13e avec 25 points, à égalité avec OHL le premier non-relégable, le Sporting de Charleroi continue son (très) long combat pour s'assurer le maintien direct en Jupiler Pro League.

Mais pour tenter d'éviter les Playdowns, les Zèbres vont devoir passer par la réception de Genk ce vendredi soir au Mambourg. Et comme la logique l'impose dans un sport comme le football : il faudra marquer plus que l'adversaire pour s'imposer (logique, non ?)

Cependant, l'attaque et l'efficacité devant les buts sont les gros points faibles des Carolos cette saison puisqu'ils comptent un des pires bilans offensifs du championnat : 13e attaque, devant le Standard, Eupen et Courtrai (les seules équipes à faire pire en termes de buts marqués).

Dabbagh, Guiagon et Ilaimaharitra ont marqué la moitié des buts

Parmi les meilleurs buteurs du côté du Sporting de Charleroi, on retrouve deux transferts de cet été : Parfait Guiagon, arrivé en provenance du Maccabi Tel Aviv, et Oday Dabbagh, arrivé librement après la fin de son contrat à Arouca.

Les deux joueurs comptent quatre buts tout comme le capitaine carolo Marco Ilaimaharitra. A trois, ils sont les meilleurs buteurs de l'équipe et en compte donc 12 soit un petit peu moins que le total de la saison (25).

Il faudra donc se montrer diablement efficace face aux Limbourgeois qui arrivent avec un bilan de 48 buts encaissés (4e meilleure attaque à égalité avec l'Antwerp).