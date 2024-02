Le grand FC Barcelone sur les traces d'une pépite du centre de formation de Charleroi

Nos clubs sont de plus en plus performants dans la formation des jeunes. Le passé nous l'a déjà prouvé, et le futur semble aussi confirmer cette tendance. Voici maintenant un jeune joueur du Sporting de Charleroi cité au Barça.

Le jeune milieu de terrain né en 2009, Mahdi El Maimouni, est suivi de très près par le FC BArcelone. Tellement suivi que le club catalan a proposé au jeune joueur de venir passer un test au club. Il y ferait une semaine d'entraînement dans les prochains mois. Actuellement en U16 Elites du côté du Sporting de Charleroi, Mahdi El Maimouni est aussi suivi par des clubs allemands, français, mais aussi par Newcastle. Mais le FC Barcelone est pour l'instant le club le plus convaincu et fait, avec lui, le parallèle avec un ancien de la maison catalane : Sergio Busquets. Le jeune joueur va donc peut-être devoir faire un choix pour sa carrière qui s'annonce brillante, et il devra aussi en faire un autre : il devra aussi choisir entre la Belgique et le Maroc pour sa nationalité sportive. Mais pour cela, il a encore le temps.





