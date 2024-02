Les Diables et Domenico Tedesco peuvent être reconnaissants envers Pep Guardiola

Pep Guardiola est un entraîneur de premier plan, mais aussi un "people manager" fantastique. La manière avec laquelle il gère le cas "Kevin De Bruyne" le prouve une nouvelle fois.

Pep ne laisse jamais passer une occasion de souligner l'importance de Kevin De Bruyne et à quel point il est bon depuis son retour de cette blessure aux ischio-jambiers. Pendant son absence, Guardiola n'a pas mis de pression sur son meneur de jeu. Il reviendra quand il sera prêt.

Une relation comme aucune autre

Entre-temps, il lui a permis de souffler, tant physiquement que mentalement. De nombreux entraîneurs auraient eu un problème avec leur meilleur joueur planifiant des vacances en pleine rééducation. Pas Guardiola, il savait à quel point "KDB" en avait besoin après 14 ans de football au plus haut niveau.

Et donc, De Bruyne est revenu mentalement complètement reposé. Avec de la motivation. "King Kev" est un gagnant et veut toujours donner le meilleur de lui-même, mais se recharger avec un calendrier de plus en plus chargé devenait de plus en plus difficile. Et après une telle blessure, le corps doit s'habituer.

© photonews

Contre Brentford, il est resté sur le banc pendant 90 minutes, malgré les appels de tout le stade. Guardiola n'a pas cédé à la pression publique. Il chouchoute son joueur vedette et ne prend aucun risque s'il y a la moindre chance de rechute. Cet ischio doit encore tenir quelques années, et De Bruyne devra être décisif dans le "money-time" de la saison des Skyblues, qui approche à grands pas.

Encore un peu plus de deux ans maximum avec les Diables, si tant est que ce soit autant

Depuis son retour, De Bruyne n'a joué que trois fois 90 minutes. 183 minutes dans les cinq autres matchs (toutes compétitions confondues). Guardiola fait tout pour ne pas le brûler et Domenico Tedesco sera ravi de le voir. De Bruyne veut briller à l'Euro, c'est ce qu'il a également indiqué. Et Guardiola est d'accord. Il veut le mettre en pleine forme.

Et nous devons en profiter, car il n'aura plus beaucoup d'autres occasions de le faire. Peut-être lors de la Coupe du Monde 2026, mais ce sera ensuite terminé. Les Diables Rouges ne pourront donc plus compter sur lui aussi longtemps. Il aura alors 35 ans et sera proche de la fin de sa carrière.

Mais ce n'est qu'un sentiment. La seule personne qui a toujours eu le contrôle sur sa propre vie et carrière est De Bruyne lui-même. Il n'accepte rien de personne. À moins que vous ne vous appeliez Pep Guardiola...