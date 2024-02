Six joueurs absents du côté du Sporting de Charleroi pour le choc face à Genk

Felice Mazzù va devoir composer avec quelques absences. En conférence de presse, il a annoncé le groupe pour le match face à Genk.

Match d'ouverture de la 27e journée de Jupiler Pro League vendredi soir : le Sporting de Charleroi reçoit Genk pour un match que les Carolos vont devoir remporter par tous les moyens.

Habitués à courir derrière les victoires cette saison afin d'éviter les Playdowns, les Zèbres sont encore loin d'avoir fini leur course au maintien direct.

Heymans et Camara suspendus

Pour la rencontre face aux Limbourgeois au Mambourg, Felice Mazzù doit faire face à six absences : Zorgane, Dari, Monticelli et Benbouali ne sont pas dans le groupe pour cause de blessure alors que Daan Heymans et Etienne Camara doivent purger leur suspension.

"Avec le stress et la pression, le corps réagit différemment. On met pourtant tout en œuvre pour éviter les blessures avec de la prévention et du travail spécifique avant et après les entraînements", a confié l'entraîneur du Sporting en conférence de presse.

Le groupe est donc composé de 22 joueurs côté carolo avec, entre autres, la grande première dans l'effectif de Felice Mazzù pour Amine Boukamir, le frère de Mehdi.

Le groupe de Charleroi : Koffi, Patron, Delavallée, Bager, M. Boukamir, Van Cleemput, Andreou, Knezevic, Dragsnes, Rogelj, Petris, Ilaimaharitra, Morioka, Marcq, A. Boukamir, Guiagon, Mbenza, Bernier, Badji, Dabbagh, Stulic, Sylla.