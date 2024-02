Du très haut niveau ! Les notes de l'Union après leur éclatante victoire à Francfort

L'Union Saint-Gilloise s'est offert une victoire de prestige ce jeudi en barrages retour de la Conference League. Leurs notes sont logiquement assez hautes.

Moris (8) : Le Moris des grands soirs. Celui qui rassure, qui remobilise constamment ses hommes. Bon sur les relances et les sorties, qu'elles soient aériennes ou au sol. Et surtout, il réalise deux arrêts impressionants et déterminants, à des moments-clés du match.

Machida (8) : Le Japonais a de nouveau prouvé que les rumeurs l'envoyant en Premier League sont tout à fait légitimes. Un match de patron.

Mc Allister (7) : Plus les matchs s'enchaînent, plus il impressionne. Si la défense a tenu la baraque face à un cador de Premier League, c'est en grande partie grâce à lui. Seul bémol : il oublie Ebimbe sur le but du 1-2.

Burgess (7) : Comme d'habitude, l'Anglais a fait très peur en se faisant devancer sur une course. Comme d'habitude, il a été imprenable dans les duels. Malgré ses quelques errements, il est tout simplement indispensable.

Castro-Montes (7,5) : L'ancien de La Gantoise n'a pas été le plus sollicité sur son flanc, mais a comme très souvent fait le boulot défensivement. Très précieux de par ses montées offensives.

Lapoussin (7,5) : Peu en vue et en dificulté à l'aller, le Malgache a cette fois-ci été irréprochable. Très sérieux défensivement malgré les nombreux essais de Francfort, il a plusieurs amené le danger depuis son flanc. Un match référence, pour lancer sa fin de saison ?

Sadiki (6,5) : Aligné en l'absence de Vanhoutte, il a quadrillé le milieu de terrain. Une prestation solide sans les coups d'éclat dont il est capable. Sa progression depuis son départ d'Anderlecht est vraiment impressionnante.

Rasmussen (7,5) : Dans la continuité de ses très bons match à l'aller et du week-end dernier, le Norvégien a de nouveau confirmé sa montée en puissance. Il est à l'origine du but d'ouverture, récupérant un ballon au milieu du terrain et lançant Amoura dans le bon tempo.

Puertas (8,5) : Une frappe imparable pour battre Trapp sur le 0-1. Il aurait pu (dû) marquer le 0-2 et tuer le match. Comme d'habitude, il a été au four et au moulin. Il délivre l'assist à Eckert sur corner.

Nilsson (6,5) : Le Suédois a fait ce qu'il savait faire de mieux : peser sur une défense. Très embêtant pour une défense et si utile pour une attaque quand il joue en pivot. Apporte toujours aussi bien son aide dans le jeu aérien. Remplacé par Eckert, auteur d'un but sensationnel pour faire 0-2.

Amoura (8,5) : Inarrêtable, insaisissable en un contre un, techniquement impressionnant...Les superlatifs manquent pour décrire la prestation de l'Algérien. Il s'est promené plus d'une fois dans la défense de Francfort. Son solo pour décaler Puertas sur le 0-1 est un modèle du genre.