Europa League : Lukaku face à un gros morceau, De Ketelaere également

Plusieurs Diables Rouges seront en lice dans ces 8e de finale de l'Europa League, dont Romelu Lukaku qui s'est qualifié ce jeudi avec l'AS Rome. Le buteur belge n'aura pas la tâche facile au tour suivant. La Roma affrontera en effet Brighton & Hove Albion, 7e de Premier League. Le club de Tony Bloom, actionnaire de l'Union, a de réelles ambitions dans cette compétition.

L'Atalanta Bergame de Charles De Ketelaere confirme la poisse italienne au tirage, puisque la Dea affrontera le Sporting Portugal. Un adversaire solide, 2e du championnat portugais en ce moment. C'est également un club portugais au programme pour Philippe Clément, Nicolas Raskin et les Rangers, qui affronteront Benfica, leader de Liga Sagres. Liverpool, l'un des favoris de la compétition, a été épargné et affrontera le Sparta Prague.

This is going to be great 🤩#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP