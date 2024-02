Felice Mazzu prend ses responsabilités : 5 changements !!

Le Sporting de Charleroi doit s'imposer ce vendredi et Felice Mazzù a décidé qu'il voulait du changement.

Le Sporting de Charleroi ne doit vraiment plus perdre du temps: il faut prendre des points pour éviter les play-downs. Pour cela, Felice Mazzù prend ses responsabilités.

Cinq changements dans le onze de Mazzu. Dari est blessé, Heymans et Camara sont suspendus et Mbenza et Stulic sont invités à prendre place sur le banc. Les cinq nouveaux noms sont : Bager, Dragsnes, Marcq, Bernier et Sylla.