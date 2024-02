Incroyable Union : "56000 personnes ? Ça ne nous fait pas peur !"

L'Union Saint-Gilloise s'est qualifiée ce jeudi soir en 8e de finales de la Conference League. Les Bruxellois ont fait tomber l'Eintracht Francfort dans son antre.

Une prestation parfaite, incroyablement solide, fondatrice. Ce jeudi, l'Union a de nouveau repoussé les limites, encore à la surprise (?) de certains. L'Eintracht Francfort, cador de Bundesliga, a été terrassé par des Unionistes tout simplement meilleurs.

Tous ont livré une prestation de très haut niveau. Alessio Castro-Montes n'y échappe donc pas. "On est très heureux. On a vraiment fait un bon match. Mis à part les 10-20 premières minutes de l'aller, on a vraiment dominé cette équipe. On a été plus forts, en montrant de très belles choses. Cela fait plaisir de réaliser une telle prestation à l'extérieur, en Europe - on ne l'avait pas encore vraiment fait cette saison. On ne pensait pas réaliser un tel match aujourd'hui. Ça me fait aussi plaisir de voir mes coéquipiers jouer aussi bien."

On ne pensait pas réaliser un tel match...

Le latéral unioniste pensait également aux quelques 1400 fans qui avaient fait le déplacement ce jeudi. Ils sont parvenus à se faire entendre malgré un stade de 58000 personnes quasiment acquis à la cause de l'Eintracht. "Cela me fait aussi plaisir pour nos supporters. On les a quand même bien entendus pendant tout le match, malgré les 56000 autres supporters allemands. Une ambiance pareille, ça nous fait du bien. On a tous été motivé par le fait de jouer dans un tel stade. On savait que ça n'allait pas être facile, mais qu'on était capables de réaliser un superbe match."

L'Union sera donc impatiente de découvrir quel sera son adversaire au prochain tour. "On verra bien. Mais si on joue notre jeu et que comme ici, dans un stade pareil, on montre ce qu'on sait faire et on n'a pas peur..."