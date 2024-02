Vers un candidat surprise pour une place chez les Diables ? "Il mérite une sélection"

Alessio Castro-Montes s'est complètement relancé à l'Union Saint-Gilloise. Au point d'attirer l'attention du sélectionneur fédéral ?

A La Gantoise, Alessio Castro-Montes était arrivé au bout d'un chapitre. Balotté à gauche, à droite, et même sur le banc, l'ancien d'Eupen ne cachait plus ses envies de départ. Au bout d'un été mouvementé, c'est finalement l'Union Saint-Gilloise qui a fini par l'attirer. Six mois plus tard, l'opération a tout d'un win-win.

Le Belgo-hispanique de 26 ans n'a pas mis longtemps à faire oublier Bart Nieuwkoop. Dans sa colonne pour Het Belang van Limburg, Johan Boskamp se montre sous le charme : "Quel match ce gars a joué à nouveau à Francfort ! Il y a un mois, on s’est moqué de moi quand je lui ai accordé des points pour le Soulier d’or, mais qui avait raison ? Je vais même plus loin : pour moi, il mérite une sélection chez les Diables Rouges".

Pour Boskamp, le piston droit doit être récompensés des prestations de ces derniers mois : "Je continue à trouver incompréhensible que Gand l’ait laissé partir si facilement. S’il continue à maintenir ce niveau, il pourrait être présent à l'Euro". Domenico Tedesco sera-t-il du même avis ?