Le joli clin d'œil de Noah Sadiki à un coéquipier : "Merci Tonton !"

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée avec la manière ce jeudi à Francfort et se qualifie pour les 8e de finale de la Conference League. Titularisé suite à la suspension de Vanhoutte, Noah Sadiki a livré une prestation solide au milieu de terrain. Il avait un petit message pour son coéquipier.

Présent en zone mixte après la superbe prestation de l'Union, Noah Sadiki ne boudait pas son plaisir. "On a fait le boulot ! On a tenu la baraque derrière après avoir encaissé ce but, qui est selon moi évitable. On a été matures, aussi en fin de match. On est très contents de cette qualification."

L'Union a dominé l'Eintracht Francfort et mérite largement cette qualification. "Je sentais qu'on avait le match en main. On avait l'ascendant sur eux, on sentait bien qu'on n'allait pas laisser filer le match."

Notre seul adversaire, c'est nous-mêmes

Quelles ambitions pour l'Union dans cette Conference League ? Sadiki reste les pieds sur terre mais est conscient des qualités de son équipes. "Il n'y a que nous qui pouvons nous arrêter. Si on ne se donne pas à fond, qu'on sous-estime notre adversaire...Notre seul adversaire, en fait, c'est nous-mêmes."

Auteur d'un bon match, Sadiki peut "remercier" Charles Vanhoutte, suspendu ce jeudi suite à une carte jaune prise à l'aller. "Je n'ai pas fait trop de folies, comme je l'ai fait contre Anderlecht. Je devais faire un match mature, couvrir mes coéquipiers. Je pense que j'ai bien rempli mon rôle."

"Je dois dire merci à Tonton Charles, qui me donne l'opportunité de jouer de tels matchs. D'abord contre Liverpool puis aujourd'hui. Merci à lui, franchement !", a plaisanté Sadiki.