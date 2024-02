Noa Lang se lâche sur son départ de Bruges : "Tout simplement toxique"

Noa Lang n'a jamais eu sa langue en poche. Il n'a pas fait exception à la règle en évoquant sa dernière saison au Club de Bruges.

Dans notre société tournée vers la starification et les documentaires en immersion dans la vie d'icônes en tous genres, Noa Lang est désormais incontournable. L'enfant terrible du football néerlandais va avoir droit à son propre documentaire produit par Amazon Prime. Choisi pour son caractère fort, Lang n'a pas déçu.

On y apprend par exemple que derrière les sourires de façade à l'occasion de son retour au Jan Breydel Stadion pour donner le coup d'envoi d'un match en début de saison, le dribbleur fou est parti de Bruges très frustré.

Les derniers mois tourmentés de Noa Lang au Club de Bruges

Het Nieuwsblad relate ainsi un discours assez sec envers ses coéquipiers des derniers mois : "Les trois-quarts de l’équipe n’y croient plus depuis deux mois. Ils n’ont aucune idée du système des PlayOffs. C’est comme ça qu’on joue, c’est comme ça qu’on s’entraîne. Ce n’est plus amusant. Il n’y a pas de mentalité de gagnant dans cette équipe. C’est tout simplement toxique, là" a-t-il ainsi déclaré lorsque l'équipe ne tournait pas.

Noa Lang a également interpellé sa direction : Au cours des deux ans et demi que j’ai joué ici, j’ai eu cinq entraîneurs. C’est tout simplement impossible, cela n’a aucun sens. En tant que club, il faut se regarder dans le miroir. Le conseil d’administration et tout le reste. Cette situation n’est pas saine pour moi. J’aurais dû partir depuis longtemps. Je n’ai plus de motivation pour jouer au football ici". Le Néerlandais a-t-il disputé la saison de trop en Venise du Nord ?